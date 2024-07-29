Lufthansa заявила, що призупинила п'ять маршрутів до та з ліванської столиці до 30 липня.

Авіакомпанії призупинили маршрути та скасували рейси до Бейрута в понеділок через побоювання повномасштабної війни між Ізраїлем і ліванським угрупованням Хезболла. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що німецька національна авіакомпанія Lufthansa заявила, що призупинила п'ять маршрутів до та з ліванської столиці Бейрута до 5 серпня через "надмірну обережність", її дочірні компанії Swiss International Air Lines і Eurowings наслідують її приклад.

Тим часом Turkish Airlines, грецька авіакомпанія Aegean Airlines, Ethiopian Air і ліванська авіакомпанія Middle East Airlines також скасували рейси, які повинні були приземлитися в Бейруті в неділю та понеділок.

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Видання нагадує, що в неділю Державний департамент США заявив, що деякі авіакомпанії "коригують свої розклади польотів у Лівані" або "розглядають тимчасові зміни у своїх планах польотів" у відповідь на зростання напруженості, і закликав мандрівників переглянути свої подорожі до Лівану.

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27 липня внаслідок удару по Голанських висотах 12 дітей і підлітків загинули і ще десятки дістали поранення. Атака була здійснена по футбольному полю. Ізраїль звинуватив в ударі ліванське військове угруповання "Хезболла".

Незабаром Ізраїль відповів на загибель дітей на Голанських висотах ударами по Лівану. Зокрема, ВПС країни вдарили по об'єктах "Хезболли" в глибині Лівану.

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