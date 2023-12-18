Організатори протесту планують пропускати лише по 1 вантажному автомобілю на годину.

Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через прикордонний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Україною.

"Сьогодні, після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща", - йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби в Telegram

При цьому, організатори протесту планують пропускати лише по 1 вантажному автомобілю на годину.

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"Водночас інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо", - сказано у повідомленні.

Окрім цього, за наявною інформацією, протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів.

Блокування кордону з Україною - останні новини

Від початку листопада польські перевізники почали блокувати митні пункти пропуску на кордоні з Україною, протестуючи таким чином проти конкуренції з боку українських перевізників. Через це обсяги перевезень на польській ділянці українського кордону впали на 40%.

На початку минулого тижня завдяки зусиллям місцевої польської влади вдалося зняти блокаду з найбільшого вантажного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Там рух вантажівок повернувся до нормальної кількості.

У п’ятницю окружний суд у Любліні скасував рішення мера гміни Дорогуськ про заборону акції перевізників перед перетином кордону в цьому місті. Це означає, що перевізники можуть знову протестувати на дорозі до кордону. І вони вже підтвердили, що справді це зроблять. Місцева влада може оскаржити рішення суду, але через те, що почалися вихідні, суддя не встигне розглянути можливу скаргу до початку акції протесту.

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