Польські фермери, які вийшли на протести на кордоні з Україною, майже не пропускають вантажівки до Польщі. У черзі перебуває понад 2 тисячі фур.
"Ситуація залишається незмінною. Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску, ускладнюючи рух саме для вантажних транспортних засобів в обидва боки", - заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, на ранок 29 лютого на шести напрямках у черзі перебуває приблизно 2200 вантажівок, але найбільше на пунктах пропуску "Краковець", "Рава-Руська" та "Ягодин".
"І є такі суттєві зниження кількості перетинів кордону саме вантажівок, особливо це відчутно по ПП "Шегині". За минулу добу там кордон перетнуло 35 вантажівок, 24 з яких прямували в бік України. Фактично пропускалися по 1 вантажівці на годину. І 10 вантажних транспортних засобів прослідувало в бік Польщі, тобто ще менше, ніж 1 вантажівка на годину", - пояснив Демченко.
Крім того, він вказав, що критично низькі показники перетину кордону на пункті пропуску "Ягодин", де за добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок, але протестувальники повністю заблокували вантажівки, що їдуть з України в бік Польщі.
Блокування кордону - останні новини
На початку лютого польські фермери на кордоні з Україною відновили свої протести. У ніч на 25 лютого невідомі відкрили вісім вагонів і висипали кукурудзу на залізничні колії.
26 лютого прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що в польсько-українських відносинах є критичний момент щодо експорту української агропродукції через Польщу в Європу без мит і стандартів Євросоюзу.
27 лютого польські фермери вийшли на масштабний протест у Варшаві, виступивши таким чином проти імпорту продовольства з України та політики "зеленого курсу" Євросоюзу.
28 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава веде з Києвом переговори про тимчасове закриття кордону і припинення двосторонньої торгівлі.
Зі свого боку торговий представник України Тарас Качка заявив, що представники України та Польщі провели переговори про розблокування кордону, під час яких припинення торгівлі не згадували.