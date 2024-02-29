Андрій Демченко заявив, що найбільші черги на пунктах пропуску "Краковець", "Рава-Руська" та "Ягодин".

Польські фермери, які вийшли на протести на кордоні з Україною, майже не пропускають вантажівки до Польщі. У черзі перебуває понад 2 тисячі фур.

"Ситуація залишається незмінною. Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску, ускладнюючи рух саме для вантажних транспортних засобів в обидва боки", - заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, на ранок 29 лютого на шести напрямках у черзі перебуває приблизно 2200 вантажівок, але найбільше на пунктах пропуску "Краковець", "Рава-Руська" та "Ягодин".

Відео дня

"І є такі суттєві зниження кількості перетинів кордону саме вантажівок, особливо це відчутно по ПП "Шегині". За минулу добу там кордон перетнуло 35 вантажівок, 24 з яких прямували в бік України. Фактично пропускалися по 1 вантажівці на годину. І 10 вантажних транспортних засобів прослідувало в бік Польщі, тобто ще менше, ніж 1 вантажівка на годину", - пояснив Демченко.

Крім того, він вказав, що критично низькі показники перетину кордону на пункті пропуску "Ягодин", де за добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок, але протестувальники повністю заблокували вантажівки, що їдуть з України в бік Польщі.

Блокування кордону - останні новини

На початку лютого польські фермери на кордоні з Україною відновили свої протести. У ніч на 25 лютого невідомі відкрили вісім вагонів і висипали кукурудзу на залізничні колії.

26 лютого прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що в польсько-українських відносинах є критичний момент щодо експорту української агропродукції через Польщу в Європу без мит і стандартів Євросоюзу.

27 лютого польські фермери вийшли на масштабний протест у Варшаві, виступивши таким чином проти імпорту продовольства з України та політики "зеленого курсу" Євросоюзу.

28 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава веде з Києвом переговори про тимчасове закриття кордону і припинення двосторонньої торгівлі.

Зі свого боку торговий представник України Тарас Качка заявив, що представники України та Польщі провели переговори про розблокування кордону, під час яких припинення торгівлі не згадували.

Вас також можуть зацікавити новини: