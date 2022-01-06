Навіть замість лобового скла тут величезний телевізор.

На техновиставці CES 2022, яка проходить прямо зараз, Cadillac презентував концепт-кар InnerSpace. Прототип являє собою бачення американської марки про персональний транспорт майбутнього.

Замість вітрового скла у концепту зафіксований величезний вигнутий дисплей на якому можна дивитися фільми або включати відеоігри. А на місці, де традиційно встановлюється педальний вузол, розташована спеціальна поличка з домашніми капцями і пледом.

Крім того, для максимально зручної посадки і висадки з автомобіля панорамний дах піднімається вгору разом з відкриванням дверей, після чого роздільні крісла висуваються назустріч до пасажира.

У концепт-карі також використовується технологія акумуляторів Ultium, які розсортовані по всій довжині кузова, а не сконцентровані в одному місці. Це дозволило зробити силует автомобіля більш низьким і спортивним, а також розширити внутрішній простір в салоні.

За задумом Cadillac, з появою таких автомобілів людина зможе використовувати час в дорозі для того, щоб перепочити в дорозі між будинком і роботою, довгими переїздами між зустрічами або просто подорожувати зі зручностями.

Оскільки InnerSpace на стадії концепту, ніякої інформації про продажі і ціну немає. Безпілотник може назавжди залишитися концептом, хоча виглядає дуже цікаво.

Раніше в Citroen представили найменший у світі кросовер. Він розвиває 45 км/год і може проїхати 70 км без підзарядки. І, природно, водійські права для нього не потрібні.

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