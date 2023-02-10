Через знеструмлення ділянок є перебої в приміському сполученні в Харківській та Донецькій областях.

В "Укрзалізниці" повідомили, що через ранкову ракетну атаку Росії на Україну 11 поїздів йдуть із запізненням.

Як повідомляє прес-служба перевізника, відхилення поїздів від графіків незначне: 41 поїзд з 52 поїздів далекого прямування йде за розкладом.

Через знеструмлення ділянок є перебої в приміському сполученні в Харківській і Донецькій областях. Київська кільцева електричка курсує за графіком.

Відео дня

Відстають зараз від розкладу такі поїзди: №15/16 Ясіня - Харків (+1 год 29 хв); №21/22 Трускавець - Харків (+1 год 13 хв); №749/750 Відень - Київ (+1 год 8 хв); №749/750 Ужгород - Київ (+1 год 8 хв); №13/14 Солотвино - Київ (+55 хв); №749/750 Київ - Відень (+35 хв); №711/712 Київ - Краматорськ (+45 хв); №191/192 Одеса - Краматорськ (+25 хв); №91/92 Одеса - Харків (+17 хв); №113/114 Львів - Харків (+15 хв); №111/112 Київ - Ізюм (+12).

У прес-службі також повідомили, що 450 пасажирів поїзда №712 Київ-Краматорськ на станції Полтава-Південна пересаджені в спальні вагони, які продовжили рух за маршрутом під теплотягою. Зараз затримка поїзда становить 45 хвилин.

"На вокзалах працюють "пункти" і "фортеці незламності", ситуація контрольована, є резервне енергопостачання. Просимо уважно слухати оголошення на вокзалах і станціях і стежити за офіційними повідомленнями", - додали в УЗ.

В "Укрзалізниці" нагадали, що пасажирів, які через форс-мажорні обставини внаслідок обстрілів та повітряних тривог не встигли на свої рейси, з тими ж квитками посадять на наступний рейс в аналогічному напрямку.

Удар по Україні 10 лютого

У ніч з 9 на 10 лютого російські окупанти намагалися атакувати українські міста іранськими дронами-камікадзе.

Близько 4 ранку Росія спробувала завдати ударів по ряду міст України ракетами. У Харкові загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури, у місті та області зафіксували 10 вибухів.

Повітряні Сили Збройних сил України на світанку збили п'ять крилатих ракет "Калібр" і п'ять дронів Shahed. Всього російські окупанти випустили шість крилатих ракет і сім дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Станом на 10:00 перевізник повідомив про запізнення 5 поїздів.

Вас також можуть зацікавити новини: