Роздрібні мережі 21 січня підвищили вартість скрапленого газу.

Роздрібні мережі 21 січня підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-30 коп./л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Читайте такожВ Україні подорожчав автогаз: на яких АЗС найвищий цінник (інфографіка)

У мережі "БРСМ-Нафта" продукт подорожчав на 11 коп./л, до 12,87 грн/л.

KLO і Shell підняли ціни на 10 і 21 коп./л, до 13,19 грн/л і 12,93 грн/л відповідно.

BVS підняла ціни на 10 коп./л, до 12,69 грн/л.

Такі мережі як AMIC, "Автопорт", "Авантаж 7", "Автотранс", Marshal, "Укргазвидобування" і Motto збільшили цифри цінників на автогаз на 10-30 коп./л.

Середня вартість автогазу по Україні 21 січня склала 12,86 грн/л (+3 коп./л).

Попереднє подорожчання

Станом на 18 січня 2021 року роздрібні мережі підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л.

20 січня 2021 року ряд АЗС також змінили свій цінник на автогаз.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН