В Києві в неділю частково обмежать рух транспорту: причини та схема

Обмеження руху відбудеться за двома смугами в напрямку з лівого на правий берег на Північному мосту.

У неділю, 13 жовтня, в Києві буде частково обмежено рух транспорту в першій половині дня через благодійний марафон "Незламності". Про це повідомляє "Київ city" у Telegram.

Обмеження руху відбудеться за двома смугами в напрямку з лівого на правий берег на Північному мосту. Маршрут: від парку Муромець до з’їзду на проспект В. Івасюка.

Зазначається, що для безпеки учасників марафону буде організоване часткове обмеження руху, без повного перекриття.

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Транспорт Києва - останні новини

8 жовтня через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" було закрито на вхід та вихід, поїзди слідували повз станцію без зупинки. Через затоплення дороги водіям доводилося шукати інші шляхи. Згодом в Київському метрополітені заявили, що станція "Дорогожичі" відновила роботу у звичайному режимі.

Керівник служби автоматизованого керування дорожнім рухом КП "Центр організації дорожнього руху" Дмитро Якубовський повідомив, що в Києві світлофори оснащують резервним живленням, щоб вони працювали під час відключень світла. Наразі вже обладнано 145 світлофорних об'єкта столиці. За його словами, необхідно приблизно 500-550 точок резервного живлення, щоб підключити всі світофори в Києві.

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