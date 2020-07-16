Підкорись, потім оскаржуй. Навіщо водіям вивчати законодавство

Олександр Озеров

Кожного дня з новин чи від знайомих ми дізнаємось про все нові дорожньо-транспортні пригоди із загиблими. Найбільш поширеними причинами вчинення ДТП з тяжкими наслідками є керування водіями транспортних засобів у стані алкогольного сп’яніння.

13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону №2695, який посилює покарання за п’яне керування. І, на тлі вчинення водіями впродовж останнього часу декількох резонансних ДТП, є всі підстави вважати, що він буде прийнятий.

Найбільш поширеними причинами вчинення ДТП з тяжкими наслідками є керування водіями транспортних засобів у стані алкогольного сп’яніння

Цим документом, серед іншого, внесено зміни до КУПАП та КК України, зокрема, за повторне вчинення адміністративного правопорушення за ст. 130 КУПАП та вчинення ДТП у стані сп’яніння за ст. 286 КК України. Згідно зі змінами, що приймаються, можливе притягнення водіїв до адміністративної та кримінальної відповідальності із застосуванням додаткового покарання у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом строком до 10 років в разі повторного допущення аналогічних порушень. При цьому невідбутий строк позбавлення права керування транспортним засобом буде зараховуватись відповідно до санкції статті.

Та окрім цього, законопроектом передбачено ряд новел, якими дещо розширено повноваження службових осіб поліції та визначено нові обов’язки водіїв.

Зокрема, водіям слід знати, що, у разі остаточного прийняття цього законопроекта, за відсутність посвідчення водія, реєстраційного документа на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, - полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страховий сертифікат «Зелена картка») (або електронні їх версії), доведеться заплатити штраф у рази більший, ніж зараз – 3400 гривень проти сьогоднішніх 510 гривень.

Крім того, раніше на водія покладався обов’язок пред’явити документи, посвідчуючи законність керування транспортного засобу. Згідно з нормами законопроекту №2695, водій повинен саме передати документи представнику поліції.

Цікавою новелою є також введення алгоритму дій водія під час зупинки працівниками поліції та перевірки документів, який фактично відображає практику із запровадженням таких правил у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, у випадку подання сигналу про зупинку, водій буде зобов’язаний зупинити транспортний засіб з дотриманням вимог Правил дорожнього руху, увімкнути аварійну сигналізацію, при цьому тримати руки в полі зору поліцейського (або посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України) і не виходити з транспортного засобу без дозволу. Далі, на вимогу поліцейського водій повинен вимкнути двигун транспортного засобу та вийняти ключ із замка запалювання (у разі наявності такого ключа), передати для перевірки документи. Також, на вимогу поліцейського - вийти з транспортного засобу або знаходитися на своєму місці до відповідного розпорядження або вимоги поліцейського.

Слід пам’ятати, що незнання водіями цих вимог та їх невиконання може стати підставами для трактування поліцейським таких дій як невиконання його законних вимог. Наслідками цього можуть бути притягнення водія до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог працівника поліції та застосування щодо нього поліцейських заходів примусу.

Законопроект №2695 вносить зміни і до кількох статей закону «Про Національну поліцію». Зокрема, до наявних підстав зупинки транспортного засобу віднесено проведення профілактичних заходів з метою огляду водіїв з використанням спеціальних технічних засобів для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Введення такої додаткової підстави зупинки авто працівниками поліції створює загрозу зловживань з їх боку.

З метою уникнення таких зловживань водіям слід знати, що здійснення профілактичних заходів поліцією повинно проводитися виключно на підставі організаційно-розпорядчого акту керівника поліції, який має бути оприлюднений на офіційному веб-сайті Національної поліції. Тож, у разі зупинки транспортного засобу на цій підставі, працівник поліції, на вимогу водія, повинен надати на ознайомлення відповідний організаційно-розпорядчий акт керівника поліції та підтвердження його оприлюднення на офіційному сайті.

За умови знання водіями норм законопроекту №2695 та дотримання ними правил дорожнього руху, можна уникнути зловживань з боку працівників поліції

Також, у разі прийнятті законопроекту №2695 в цілому, поліцейським буде надано право проводити поверхневу перевірку речей чи транспортного засобу. А ось випадки, у яких проводиться така перевірка, визначені в ч.4 ст. 32 закону «Про національну поліцію» і є незмінні. Втім, за наявності достатніх підстав вважати, що такі випадки існують, проведення поверхневої перевірки може бути причиною для зупинення транспортного засобу. Незмінним залишилося й правило, визначене ч. 6 цієї статті, відповідно до якого водій сам повинен на вимогу поліцейського показати вміст особистих речей чи транспортного засобу.

З метою уникнення зловживання з боку поліцейських, водії вправі вимагати проведення поверхневої перевірки із застосуванням відеофіксації, а за неможливості, проводити таку поверхневу перевірку в присутності двох незацікавлених понятих.

У будь-якому разі, за умови знання водіями норм законопроекту №2695 та дотримання ними правил дорожнього руху, можна уникнути недобросовісного виконання своїх обов’язків та зловживань з боку працівників поліції, не даючи їм підстав скористатися незнанням водіями своїх прав.

Олександр Озеров, адвокат компанії «Investment Service Ukraine»

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