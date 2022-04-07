Квитки на зазначений поїзд можна придбати онлайн.

"Укрзалізниця" на 8 квітня призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Харків – Київ – Львів.

Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.

"Відправлення о 10:30", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що придбати квитки на зазначений поїзд можна буде вже найближчим часом у залізничних касах та онлайн на сайті або в чат-ботах "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" на 7 квітня запланувала низку евакуаційних рейсів з Покровська, Краматорська, Слов'янська та Лозової.

А тим часом міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував жителям міста, які виїхали за його межі, поки що не повертатися. Також під час брифінгу він порадив евакуюватися певним категоріям населення. За його словами, ситуація на Донбасі загострюється.

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