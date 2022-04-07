Дана рекомендація прозвучала на тлі прогнозованого загострення на Донбасі.

Мер Дніпра Борис Філатов рекомендував тим, хто виїхав з міста, поки не повертатися, а також евакуюватися певним категоріям громадян.

Про це мер сказав під час брифінгу. Зокрема, він рекомендував виїхати з Дніпра жінкам, дітям, літнім людям, а також тим, хто не працює на промислових підприємствах і в критичній інфраструктурі.

"Ситуація на Донбасі загострюється. Квітень буде "гарячим". Велике прохання до всіх, хто має можливість, виїхати. Я б рекомендував перечекати в більш безпечному місці", - порадив мер Дніпра.

Філатов попросив переселенців з "гарячих точок" на сході країни їхати транзитом в західні області, оскільки там буде безпечніше. "Багато хто зараз рухається через наш обласний центр. Нам дуже допомагає, що запущений прямий евакуаційний поїзд з Покровська. Тим не менш, велика кількість людей їдуть приватним транспортом і автобусами. Рекомендую їм рухатися далі", - зазначив він.

За словами міського голови, в даний час в Дніпрі комунальні підприємства та лікарні працюють в штатному режимі, є запас ліків на кілька місяців. Крім того, місто очікує партію медикаментів з Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук закликала цивільне населення виїхати з Донецької, Луганської та Харківської областей, поки є така можливість. Ці три напрямки очікують нову велику хвилю наступу російських оккуапнтів найближчим часом.

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