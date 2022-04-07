Евакуаційні рейси безкоштовні, а пріоритет надається дітям та матерям.

"Укрзалізниця" на сьогодні, 7 квітня 2022 року, призначила евакуаційні рейси з Покровська та Краматорська (обидва – Донецька область).

Про це УЗ повідомляє в Telegram.

На сьогодні з Покровська заплановано такі евакуаційні рейси:

о 12:30 до Львова;

о 13:00 до Чернівців

о 14:30 до Львова;

о 16:30 до Чопа.

Також заплановано евакуаційні потяги з Краматорська:

о 15:30 №138 до Хмельницького;

о 16:00 №276 до Львова;

о 17:30 №280 до Львова;

о 18:00 №278 до Львова.

Як повідомляв УНІАН, також на 7 квітня "Укрзалізниця" запланувала ряд евакуаційних рейсів зі Слов'янська та Лозової.

Евакуаційні рейси безкоштовні, а пріоритет надається дітям та матерям.

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