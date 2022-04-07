"Укрзалізниця" на сьогодні, 7 квітня 2022 року, призначила евакуаційні рейси з Покровська та Краматорська (обидва – Донецька область).
Про це УЗ повідомляє в Telegram.
На сьогодні з Покровська заплановано такі евакуаційні рейси:
о 12:30 до Львова;
о 13:00 до Чернівців
о 14:30 до Львова;
о 16:30 до Чопа.
Також заплановано евакуаційні потяги з Краматорська:
о 15:30 №138 до Хмельницького;
о 16:00 №276 до Львова;
о 17:30 №280 до Львова;
о 18:00 №278 до Львова.
Як повідомляв УНІАН, також на 7 квітня "Укрзалізниця" запланувала ряд евакуаційних рейсів зі Слов'янська та Лозової.
Евакуаційні рейси безкоштовні, а пріоритет надається дітям та матерям.
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