Евакуаційні рейси безкоштовні, але пріоритет надається дітям та матерям.

"Укрзалізниця" на сьогодні запланувала ряд евакуаційних рейсів зі Слов'янська та Лозової.

Про це УЗ повідомляє в Telegram.

"На сьогодні заплановано евакуаційний рейс №142 до Львова з відправкою о 18:00. Крім того, жителям Слов'янська доступні всі 7 попутних рейсів із Краматорська", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що з Лозової заплановано евакуаційні рейси:

о 14:00 до Києва (через Полтаву);

о 14:00 до Полтави;

о 16:00 до Полтави;

Крім того, жителям Лозової також доступні потяги, що йдуть з напрямку Краматорська.

В компанії також нагадали про деякі особливості евакуаційних рейсів:

вони безкоштовні;

пріоритет дітям та матерям;

тварин можна і потрібно брати з собою, винятки для великих та/або агресивних тварин;

громіздки речі можуть бути не допущені в потяг через брак місця;

на евакуаційних рейсах немає харчування у вагонах і може бути обмежена кількість постільних наборів;

ділянки з можливістю ворожої активності потяг проходить з вимкненим світлом та на зниженій швидкості.

Нагадаємо, за думкою американських аналітиків, Слов'янськ може бути "наступним вирішальним боєм" у війні з РФ.

За даними радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти вже пішли у наступ від Ізюма в бік Слов'янська і Краматорська. Почалася спроба російських військ відрізати з півночі українські війська на Донбасі.

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