Тривалі дощі сприяли краху процвітаючої цивілізації 4000 років тому

Вченим нарешті вдалося з'ясувати, чому загинула одна з найрозвиненіших і найпроцвітаючих стародавніх культур.

Близько 4200 років тому Земля пережила великий кліматичний зсув, в результаті якого в Китаї почало згасати велике суспільство, відоме як культура Шицзяхе.

Протягом багатьох років дослідники сперечалися про причини занепаду стародавнього міста Шицзяхе. Посуха здавалася їм очевидною причиною, пише Earth. Однак тепер група вчених пов'язала занепад Шицзяхе з повторюваними, тривалими дощами в долині Янцзи. Їхні висновки вказують на те, що переломним моментом стали руйнівні повені.

Що з'ясували вчені

Щоб зрозуміти, що сталося, вчені спустилися в печеру Хешан в центральній частині долини Янцзи. Там вони вивчили сталагміт, що росте з дна печери. Сталагміти утворюються, коли дощова вода капає зверху, залишаючи шари карбонату кальцію. Рік за роком ці шари накопичуються.

Вимірявши хімічний склад цих шарів, команда вчених створила те, що вона назвала точно датованим "річним журналом опадів". Вчені провели 925 вибіркових вимірювань, щоб реконструювати кількість опадів, що випадали щороку протягом 1000 років.

Результати були очевидні: долина пережила три посушливих періоди, кожен з яких тривав від 40 до 150 років, коли кількість опадів впала нижче 700 мм на рік.

Вона також пережила два дуже вологі періоди, один тривав 80 років, а інший - 140 років, коли кількість опадів перевищила 1000 мм на рік.

Затоплені землі, міста, що скорочуються

Коли дослідники порівняли дані про опади з археологічними свідченнями, виявилася вражаюча закономірність. Вологі періоди збіглися з ознаками масштабних повеней, розширенням заболочених територій і різким скороченням населення.

Близько 3950 років тому регіон вступив у найтриваліший період сильних дощів за всю історію спостережень. Озера вийшли з берегів. Низини перетворилися на болота. Площа сільськогосподарських угідь скоротилася.

У той же час кількість археологічних знахідок, пов'язаних з культурою Шицзяхе, почала скорочуватися. Скорочення не було короткочасним. Воно тривало століттями. Свідчення вказують на те, що люди, які вижили, покинули свій міський центр в долині і перемістилися на височину.

Культура Шицзяхе не витримала дощів

Дослідження з'ясувало, що навіть пікова кількість опадів, пов'язаних з крахом цивілізації Шицзяхе, була нижчою, ніж деякі сучасні екстремальні зливи.

Це важливо, оскільки, як зазначило видання, стародавні суспільства не мали гребель, дамб, дренажних систем або планів боротьби з повенями.

Вони значною мірою покладалися на стабільні сезонні закономірності. Коли ці закономірності порушувалися на десятиліття, можливості ставали обмеженими.

Культура Шицзяхе побудувала великі поселення і розвинула складні ремесла та торговельні мережі. Але вона не змогла впоратися з підвищенням рівня води в озерах або осушити поля, які залишалися під водою рік за роком. Згодом переселення стало єдиним варіантом.

