Іракські курди вирішили не втручатися у війну з Іраном через недовіру до США, - Axios

Іран раніше погрожував іракським курдам масованими ударами, якщо вони вирішать допомогти іранським курдам змінити режим у Тегерані.

Іракські курди вирішили не втручатися у війну з Іраном. Вони вважають, що заяви президента США Дональда Трампа про зміну режиму в Тегерані нечіткі, пише Axios з посиланням на представників уряду Іракського Курдистану.

Відзначається, що іракські курди перебувають під тиском з боку іранських курдів, які хочуть боротися з режимом і вимагають відкрити кордон. У той же час військові Тегерана погрожують їм масованими ударами, якщо вони вирішать допомогти іранським курдам.

"Курди не повинні бути на вістрі цього конфлікту", - сказав журналістам високопоставлений чиновник Іракського Курдистану.

За словами чиновника, Іран може завдати серйозної шкоди Іракському Курдистану навіть без гіперзвукових ракет. Він підкреслив, що Тегеран має у своєму розпорядженні величезну кількість ударних дронів Shahed.

"У нас немає систем протиповітряної оборони. У нас немає жодних способів збити ці апарати з неба", - додав чиновник.

Крім того, співрозмовник видання зазначив, що іракські курди не до кінця розуміють, чого хоче домогтися Трамп в Ірані.

"Звичайно, ми, іракські курди, залишаємося нейтральними, тому що нам не зрозуміла політика США. Йдеться про повну зміну режиму? Або просто про зміну персоналу? За нашою оцінкою, зміна режиму неможлива без введення військ, а ми прогнозуємо, що США не збираються вводити війська", - заявив чиновник у розмові з журналістами.

Також чиновник розповів журналістам, що Трамп розмовляв з двома іракськими курдськими лідерами після початку війни проти Ірану. Він запевнив, що президент США не намагався заручитися підтримкою.

Говорячи про Ізраїль, чиновник підкреслив, що Єрусалим більш агресивний у цьому питанні. Він зазначив, що Ізраїль підштовхує іранських курдів до участі у війні проти Тегерана.

"Ізраїль хоче знищити нинішній порядок в Ірані і не зупиниться, поки це не відбудеться. Це питання існування", - сказав чиновник.

Співголова курдсько-іранської Партії вільного життя Курдистану Амір Карімі розповів журналістам, що озброєні члени партії вже знаходяться в Ірані. Проте чиновник підкреслив, що вони не повстануть, якщо не отримають підтримку з боку США.

"У минулому два великі повстання не отримали підтримки, що дозволило режиму продовжити своє існування", - зазначив Карімі.

Трамп хоче, щоб США були залучені до процесу вибору наступного глави Ірану

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон повинен бути залучений до процесу вибору наступного керівника Ірану. За його словами, США повинні "разом з Іраном" визначити людину, яка очолить країну після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї.

Трамп припустив, що син покійного лідера Моджтаба Хаменеї, якого називали одним з головних претендентів на владу, навряд чи стане наступником. Водночас він зазначив, що можливими кандидатами можуть бути різні політичні фігури, включаючи вигнаного іранського кронпринца Резу Пахлаві.

