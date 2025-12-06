"Укрзалізниця" оприлюднила список поїздів, які курсуватимуть за скороченим маршрутом, або взагалі тимчасово не курсуватимуть.

Вночі російські окупанти завдали прицільного удару по залізничній інфраструктурі. Зокрема руйнувань зазнала вузлова станція Фастів та приміський рухомий склад.

"Обійшлось без людських втрат, однак рух приміських поїздів ускладнено, вводимо оперативні зміни цієї доби", - зазначили в "Укрзалізниці".

Перевізник деталізував, що обмежується рух приміських маршрутів з боку столиці по станції Мотовилівка, з боку Козятина - по станції Кожанка, з Миронівки - по станції Фастів-2.

Відео дня

Замість маршрутів Київ – Фастів-1 організовано човниковий рух Київ – Мотовилівка.

"Регіональний поїзд №892 Фастів – Славутич встановлюємо в сполученні Боярка – Славутич, графік руху залишається без змін", - йдеться у повідомленні.

Тимчасово поїзди не курсуватимуть в напрямках Житомира та Василькова. Зокрема, мова про рейси:

№6491 Фастів-1 - Житомир;

№7034 Житомир - Київ-Пас. (Приміський);

№7037 Київ-Пас. (Приміський) - Житомир;

№6042 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський);

№6041 Київ-Пас. (Приміський) - Васильків-Центр;

№6046 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський);

Також через вимушену заміну рухомого складу на чернігівський тимчасово не буде сполучення між Черніговом і Славутичем:

№6851 Чернігів - Славутич;

№6854 Славутич - Чернігів;

№6853 Чернігів - Славутич;

№6856 Славутич - Чернігів.

"Максимально зберігаємо рух в області та просимо уважно слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках УЗ", - звернувся до пасажирів перевізник.

Удар окупантів по Україні

Вночі росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Ракети і дрони летіли на західні області і на Київщину.

В даний час відомо про трьох поранених на Київщині.

Вас також можуть зацікавити новини: