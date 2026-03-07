Союзники США можуть залишитися без замовленої зброї через війну з Іраном, - Politico

Перенаправлення озброєнь для війни з Іраном викликало занепокоєння серед союзників США в Європі та Азії.

Союзники США в Європі та Азії дедалі більше занепокоєні тим, що війна з Іраном може позбавити їх американської зброї, яку вони вже замовили. За даними західних чиновників, Пентагон перенаправляє частину поставок озброєння для власних потреб у конфлікті, що викликає роздратування серед партнерів Вашингтона, пише Politico.

Європейські країни, які намагаються відновити свої арсенали після передачі зброї Україні, побоюються, що можуть залишитися без необхідного озброєння у разі загрози з боку Росії. Водночас азійські союзники остерігаються, що така ситуація може послабити стримування Китаю та Північної Кореї.

За словами чиновників із союзних країн, адміністрація президента Дональда Трампа активно закликає партнерів збільшувати оборонні бюджети та купувати американську зброю, зокрема системи ППО та керовані боєприпаси. Проте частина цих озброєнь тепер використовується самими США у війні з Іраном.

Деякі посадовці Пентагону попередили Конгрес США, що американські військові витрачають "величезну кількість" високоточних боєприпасів. Йдеться, зокрема, про ракети Tomahawk, перехоплювачі системи Patriot PAC-3 та корабельні комплекси протиповітряної оборони.

Союзники побоюються, що затяжний конфлікт може прискорити дистанціювання від американського оборонного ринку. У Європейському Союзі вже просувають правила, які надають перевагу європейським виробникам зброї. Деякі країни також почали купувати озброєння в інших партнерів – наприклад, Польща придбала танки та артилерію у Південної Кореї.

Тим часом президент Дональд Трамп заявив, що оборонні компанії Boeing, Northrop Grumman, RTX та Lockheed Martin погодилися збільшити виробництво сучасних озброєнь у чотири рази. Однак експерти зазначають, що швидко наростити виробництво складних систем ППО та ракет практично неможливо через тривалі виробничі цикли.

Операція США в Ірані - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран, який "зазнав нищівної поразки", вибачився і капітулював перед своїми сусідами на Близькому Сході, пообіцявши більше не атакувати їх.

Також Трамп анонсував сильний удар по Ірану: "Через погану поведінку Ірану серйозно розглядається можливість повного знищення і неминучої загибелі територій і груп населення, які до цього моменту не вважалися цілями".

