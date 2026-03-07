Ціни на бензин у США б'ють рекорди через війну з Іраном

Відзначається, що ціни на паливо підскочили більш ніж на 10% цього тижня.

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в США різко зросли через війну з Іраном. Бойові дії на Близькому Сході обмежили експорт нафти і палива, що може стати серйозним випробуванням для Республіканської партії американського президента Дональда Трампа перед проміжними виборами в листопаді.

Агентство Reuters пише, що ціни на паливо підскочили більш ніж на 10% цього тижня, оскільки нафта подорожчала до 90 доларів за барель - максимальний показник за останні роки. Дана ситуація поглибила проблеми споживачів, які і без того страждають від інфляції.

За даними автолюбительської асоціації, станом на 6 березня середня ціна на звичайний бензин у США становила 3,32 долара за галон (приблизно 144,30 гривні за майже 3,8 літра, а літр - близько 38 гривень), що на 11% вище, ніж тиждень тому, - максимальний показник з вересня 2024 року. Ціна на дизельне паливо становила 4,33 долара (188,20 гривні), що на 15% вище, ніж тиждень тому, - максимальний показник з листопада 2023 року.

Відео дня

Що буде з цінами на бензин і дизель далі

Аналітики прогнозують подальше погіршення ситуації, оскільки ціни на нафту продовжують зростати.

"З огляду на поточну ринкову ситуацію, середня ціна бензину в країні може піднятися до 3,50-3,70 долара за галон в найближчі дні, якщо нафта продовжить дорожчати, а перебої з поставками збережуться", - сказав аналітик GasBuddy Патрік Де Хаан.

Збої на Близькому Сході та в Ормузькій протоці підвищили попит на американську нафту за кордоном, що, в свою чергу, призвело до зростання цін для місцевих нафтопереробних заводів.

"США позбулися залежності від близькосхідної нафти, але, очевидно, азіатські нафтопереробні заводи і, в меншій мірі, європейські НПЗ цього не зробили. Саме це і відбувається на спотовому ринку, тому що попит на експорт з США зростає, а значить, зростають і ціни", - сказав головний аналітик OPIS з нафти Дентон Чінквеграна.

Сезонні фактори можуть посилити тиск. Ціни на бензин зазвичай зростають навесні і досягають піку влітку через більш високий попит на бензин і виробництво літнього бензину.

При цьому світові запаси дизельного палива залишаються обмеженими через високий попит на опалення та виробництво електроенергії у зв'язку із затяжною зимою в США та інших частинах світу, а також через структурну нестачу нафтопереробних потужностей.

Аналітики зазначають, що при зростанні цін на дизельне паливо, яке в основному використовується у вантажних перевезеннях, виробництві, сільському господарстві та глобальних морських перевезеннях, зростуть ціни на все - від продуктів харчування до меблів.

Ціни на паливо - останні новини

2 березня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки. При цьому Корпус вартових ісламської революції в той же день повідомив про атаку на нафтовий танкер, який "намагався пройти через неї". Перекриття протоки відбилося на ринку - ціни на "чорне золото" і паливо почали зростати по всьому світу.

Не оминув зростання цін на паливо і Україну. Президент Володимир Зеленський заявив, що державна компанія "Укрнафта" в кризовий період мінімізує націнку, щоб утримати вартість палива і уникнути різких стрибків.

Крім того, через аномальне зростання цін на бензин, дизель і автогаз Антимонопольний комітет України стежитиме за ринками бензину і дизельного палива, щоб перевірити, чи не порушували оператори АЗС законодавство.

Вас також можуть зацікавити новини: