Ці 5 місць у Греції хоча б раз у житті повинен відвідати кожен

Білосніжні містечка, що притулилися до крутих прибережних скель, яскраво-блакитні куполи церков на тлі криваво-помаранчевих заходів Егейського моря і всілякі пляжі, як з листівок, оточені бірюзовим морем. Італія, Іспанія і Франція, можливо, мають свою чарівність, але що стосується середземноморських курортів, то жодна країна не може зрівнятися з Грецією, що складається з 227 островів.

Видання Travel off path назвало п'ять неймовірних місць в Греції, які кожен повинен відвідати хоча б раз у житті.

Монемвасія

У Хорватії є всесвітньо відомий Дубровник, але Греція може похвалитися, мабуть, красивішою, більш містичною і набагато менш переповненою Монемвасією, оточеною стінами перлиною, яку ще не зіпсував масовий туризм.

Розташована на величезному скелястому острові, з'єднаному з материком вузькою дамбою, вона є одним з найстаріших безперервно заселених укріплених поселень в Європі, з брукованими вуличками, віковими кам'яними будинками і маленькими площами, на яких стоять висічені в скелях церкви.

Більша частина того, що ви бачите, відноситься до візантійської епохи, і, на відміну від багатьох прибережних міст Греції, воно уникло найстрашніших європейських воєн і османського завоювання.

Потрапити сюди можна тільки через вузький перешийок, що робило напад на нього справжнім кошмаром – не дивно, що він залишився практично недоторканим – і навіть зараз дорога не доходить до Старого міста, тому тут практично немає автомобілів. Тому, якщо ви на машині, то доведеться або припаркуватися на материку і пройти пішки, або залишити машину на узбіччі дороги прямо за стінами.

На відміну від таких місць, як Санторіні або Міконос, Монемвасія – це не нічні вечірки і пляжні рейви: тут потрібно сповільнити темп, прогулятися по фортечних стінах, відвідати всі таверни на набережній і насолодитися заходом сонця з оглядових майданчиків Верхнього міста.

Гідра

Немає більш спокійного, старомодного і казкового грецького острова, ніж прекрасна Гідра. Цей острів, до якого легко дістатися на поромі з Пірея, головного порту Афін, славиться повною забороною на будь-які колісні транспортні засоби. Єдині три способи пересування по Гідрі - пішки, на водному таксі або на віслюку.

Дозволені тільки необхідні транспортні засоби, такі як машини екстрених служб, сміттєвози і кілька вантажних візків, і навіть вони - за суворими ліцензіями і в обмеженій кількості.

Головний населений пункт, також званий Гідра, - класичне грецьке острівне містечко: білосніжні будинки, розташовані амфітеатром навколо мальовничої гавані, багато прикрашені дзвіниці і патіо, вкриті бугенвілією, по боках яких розташовані сімейні таверни.

Довжина Гідри становить приблизно 12 миль, а ширина в найширшому місці - всього кілька кілометрів. До більшості пляжів легко дійти пішки з міста, наприклад, до Каміні, невеликої галькової бухти біля однойменного села - 20 хвилин ходьби, а до більш віддаленого Вліхоса з тавернами можна дійти за 30-40 хвилин або доїхати на морському таксі.

Яніна

Розташована на березі найчистішого озера Памвотіс, Яніна - історичне місто, в якому змішалися візантійські корені і османський колорит. Тут ви побачите химерні таунхауси з класичними дерев'яними балконами сарайлі, бруковані набережні озера і площі, де як і раніше в основному сиві старі люди гарячково перебирають чотки, проводячи час в очікуванні вечора.

Османська фортеця і базари в турецькому стилі – це круто, але, якщо у вас мало часу і ви не збираєтеся зупинятися на ніч в Яніні, сідайте на найближчий катер до острова Памвотіс, розташованого прямо посеред озера.

Його довжина становить близько 700 метрів, і його можна повністю оглянути менш ніж за годину. На острові знаходиться безліч історичних монастирів, традиційних будинків, що належать кільком місцевим сім'ям, і ремісничих крамниць.

Яніна – досить спокійне місто, але острів Памвотіс має особливу магію. Він схожий на місто в місті, і найприємніше, що переправа на човні займає всього 15 хвилин.

Кастеллорізо

На острові налічується лише 594 постійних мешканців. Він розташований в 78 милях на схід від Родосу, найближчого населеного грецького острова, і відокремлений від турецького узбережжя всього 1,2 милями води. Єдиний спосіб дістатися туди – полетіти з Родосу або на поромі. Якщо ж ви перебуваєте в Каші, турецькому містечку на протилежному березі протоки від Кастеллорізо, то переправа на човні займе всього 10–20 хвилин.

Попри геополітику, Кастеллорізо не зміг повністю позбутися своєї турецької спадщини: над гаванню височить яскраво-червоний мінарет, що підноситься над групою неокласичних будинків пастельних тонів.

Розташований на вершині стрімкого пагорба, замок лицарів Святого Іоанна був побудований для відбиття іноземних вторгнень з Малої Азії, а за два кроки від самого острова знаходиться Ро - скелястий острів, пов'язаний з Лелою Карагіанні, відомою як грецька Жанна д'Арк.

Афон

Якщо ви коли-небудь дивилися на карту материкової Греції, то, можливо, помітили три вузькі півострови, що виступають в Егейське море, майже як пальці. Це три пальці Халкідікі, улюблене місце відпочинку жителів Салонік завдяки золотистим пляжам, спокійним прибережним містечкам і чернечим громадам.

Перші два півострови повністю знаходяться під юрисдикцією Греції, але третій, в центрі якого знаходиться гора Афон, технічно є незалежною республікою у складі Греції. Це буквально православний Ватикан.

Всі в захваті від Метеори та її монастирів, що висять на скелях, але на Афоні знаходяться ще більш вражаючі монастирі, в яких проживають сотні ченців. Деякі з них були побудовані більше тисячі років тому, і завдяки своєму розташуванню на скелях біля узбережжя вони виглядають особливо захоплююче.

Якщо ви хочете відвідати Афон, то ви повинні знати, що для цього необхідна "віза" - Diamonitirion, але її можуть отримати тільки чоловіки. Жінкам суворо заборонено ступати на півострів. Це правило сягає візантійських часів і було покликане зберегти чернечу цнотливість і духовну зосередженість. Сьогодні воно закріплено в грецькому законодавстві і захищене конституцією як релігійний виняток.

Найближче жінки можуть підійти до Оурануполі, останнього міста на материку, або відправитися на екскурсію на човні, щоб подивитися на стародавні монастирі з води.

