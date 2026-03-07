Ситуація в Ірані: США направили третій атомний авіаносець до берегів країни

Авіаносець USS George Bush готується перейти Атлантику і посилити флот Штатів в операції проти Тегерану.

Сполучені Штати розгортають третю авіаносну ударну групу біля берегів Ірану в рамках своєї військової операції проти Тегерану. Атомний авіаносець USS George H.W. Bush уже готується до переходу через Атлантику, щоб взяти участь у війні проти Ірану та приєднатись до авіаносців USS Gerald R. Ford та USS Abraham Lincoln, повідомляється в репортажі Fox News.

Телеканал інформує, що авіаносець успішно завершив підготовку під час навчань біля мису Гаттерас (Північна Кароліна) і корабель прямує до східної частини Середземного моря. Сам USS Gerald Ford вже пройшов Суецький канал і зараз базується у водах Червоного моря.

"Окрім десятків ударних винищувачів на борту авіаносця, есмінці з керованими ракетами в ударній групі також будуть готові вражати цілі в Ємені, якщо з'являться ознаки того, що повстанці-хусити готують атаки на Ізраїль або міжнародне судноплавство", - йдеться у репортажі.

Останній із класу Nimitz: що відомо про USS George H.W. Bush

Це "плавуче місто з аеродромом" назвали на честь 41-го президента США. Судно ввели до складу флоту у 2009 році, проте його технічні характеристики вражають навіть сьогодні.

Авіаносець вміщує екіпаж з 3200 моряків та 2480 осіб авіакрила. З його борта можуть стартувати до 90 літаків та гелікоптерів. Завдяки атомному реактору авіаносець здатен на доволі непогану швидкість, як для такого класу корабля, у понад 56 км/год. Кожен авіаносець США здатен контролювати сотні кілометрів акваторії та повітряного простору одночасно.

Що відбувається в Ірані: останні події

Попри намагання підігнати до берегів Ірану потужну ударну групу авіаносців військовий експерт наголошує на великій небезпеці для них. Є історичний приклад, коли авіаносець можна легко потопити дешевою дизельною субмариною.

Дональд Трамп висловив позицію, що буде приймати лише безумовну капітуляцію Ірану. Така заява свідчить про ескалацію цілей конфлікту та, за прогнозами експертів, може призвести до тривалої війни без визначеного терміну її завершення.

Президент Ірану запевнив, що країна не має наміру здійснювати атаки на сусідні держави, але лише за умови відсутності військових дій з їхньої території проти Ірану. Це рішення було схвалене тимчасовою керівною радою Ірану.

