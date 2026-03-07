Провал плану Трампа: розвідка не вірить, що вдасться змінити режим в Ірані, - WP

Навіть масштабна війна проти Ірану не знищить владу аятол в країні, наголошується у звіті Національної ради розвідки (NIC).

Масштабна військова кампанія Сполучених Штатів навряд чи призведе до краху ісламського режиму в Тегерані. Американські спецслужби попереджають: військовий та духовний істеблішмент країни занадто міцно тримається за владу, повідомляє видання The Washington Post, посилаючись на дані секретного звіту Національної ради розвідки (NIC).

Аналітики підготували колективну оцінку на основі даних 18 розвідувальних служб Вашингтона. Цікаво, що він з’явився за тиждень до початку повномасштабних бойових дій 28 лютого. Висновки: навіть смерть Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї не зупинить державну машину, адже в Ірані діють суворі протоколи збереження влади.

Розвідка вивчила два сценарії: перший - точкові удари по верхівці, а другий - масована атака на урядові інституції. В обох випадках результат ідентичний - кардинальних змін не буде, тому що опозиція в країні надто роздроблена і її прихід до влади малоймовірний. Крім того, іранська диктатура готувалась до подібних ударів десятки років.

У Білому домі відмовилися підтвердити, чи читав президент цей звіт перед початком операції, зазначає The Washington Post.

Операція "Епічна лють": позиція Білого дому

Адміністрація Дональда Трампа налаштована інакше. Там вважають, що іранська система вже дала тріщину. Речниця Білого дому Анна Келлі висловилася максимально жорстко.

"Президент Трамп та адміністрація чітко окреслили свої цілі щодо операції "Епічна лють": знищити балістичні ракети та виробничі потужності Ірану, знищити їхній військово-морський флот, покласти край їхній здатності озброювати маріонеток та запобігти їхньому отриманню ядерної зброї. Іранський режим повністю розгромлений", - сказала вона.

Сам Трамп продовжує вимагати від Тегерана "безумовної здачі" та називає країну "лузером Близького Сходу". Президент США хоче особисто впливати на те, хто стане наступним лідером країни.

Битва за спадщину Хаменеї та внутрішній опір

Поки тривають військові дії, в Тегерані розв'язують питання наступництва. Головне слово має Асамблея експертів, але Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) теж хоче контролювати ситуацію. Основним кандидатом вважають сина покійного лідера - Моджтабу Хаменеї.

Дональд Трамп уже встиг розкритикувати потенційного наступника. Він назвав молодшого Хаменеї "некомпетентним" та "легковажним". США не хочуть бачити при владі людину, яка просто відновить ядерну програму. Проте всередині Ірану є й інші гравці. Наприклад, Алі Ларіджані, впливовий секретар Ради нацбезпеки. Між силовиками та духовними лідерами триває прихована боротьба.

Думка експертів: інституції сильніші за бомби

Сюзанна Мелоні з Брукінгського інституту вважає оцінку розвідки цілком обґрунтованою. Вона роками вивчає іранську систему. Інституції Ісламської республіки створювалися саме для виживання під тиском.

"Це звучить як глибоко обґрунтована оцінка іранської системи, а також інституцій і процесів, які створювалися протягом багатьох років", – зазначила дослідниця.

Цікаво, що у звіті розвідки не розглядали варіант наземного вторгнення, а Трамп замислюється над тим, щоб почати саме наземну операцію. Також аналітики не оцінювали шанси повстання етнічних меншин, зокрема курдів. Можливо, саме ці фактори стануть вирішальними, пише видання.

Війна в Ірані: яка зараз ситуація

Туреччина розглядає можливість розміщення винищувачів F-16 на Кіпрі. Це є частиною її стратегії з деескалації ситуації на Близькому Сході.

Водночас США посилюють свою військову присутність у регіоні, направивши третій атомний авіаносець USS George Bush до берегів країни. Цей крок свідчить про зростання напруженості та можливість подальшої ескалації конфлікту.

У відповідь на ці події президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Іран не планує атакувати сусідні країни, якщо з їхньої території не будуть здійснюватися удари проти Ірану.

