Війна в Україні могла закінчитися раніше, якби ППО була як на Близькому Сході, - Стубб

Ситуація могла б скластися інакше, якби Київ отримав такий самий рівень захисту неба, який був розгорнутий у країнах Перської затоки в перший тиждень конфлікту на Близькому Сході.

Війна в Україні могла б закінчитися раніше, якби Київ отримав такий рівень підтримки ППО, який був розгорнутий в регіоні Перської затоки протягом перших семи днів війни на Близькому Сході, заявив президент Фінляндії Олександр Стубб.

Перший тиждень бойових дій в Ірані поглинув приблизно 40 мільярдів доларів, що можна порівняти з щорічними витратами європейських країн на допомогу Україні, зазначив він в інтерв'ю Bloomberg. І додав, що зараз Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, який може перешкодити здатності Росії співпрацювати з Іраном у військовій сфері.

Удари США та Ізраїлю по Ірану, а також відповідні атаки Тегерана на бази США на Близькому Сході та в декількох сусідніх країнах означають, що "Іран і Росія зараз не в змозі співпрацювати в галузі ракет або оборонної промисловості". Крім того, зміщення глобальної уваги на Іран може створити можливості для дипломатії щодо України, створюючи "простір для переговорників, щоб придумати щось без зайвого розголосу", зазначив він.

Проте, у Росії вже є два заводи, що виробляють "Шахеди" за іранськими технологіями, підкреслив він, додавши, що ймовірним негативним наслідком конфлікту на Близькому Сході є зростання цін на нафту, "яке, по суті, буде підживлювати російську військову машину", адже Росія є великим виробником і експортером сирої нафти.

Інші заяви президента Фінляндії

Раніше УНІАН повідомляв, що Стубб не повірив у м'які запевнення Рубіо про незмінні відносини США і ЄС. "Американська зовнішня політика змінилася", – заявив він, вказавши на Стратегію національної безпеки США, яка містить жорсткі висловлювання на адресу американських союзників у Європі.

Крім того, він також пояснив, чому Фінляндія вже готова до нападу РФ. Він розповів про обов'язкову військову службу у Фінляндії, що відрізняє її від багатьох інших членів НАТО, і підкреслив, що країна може мобілізувати 280 тисяч солдатів за лічені тижні.

