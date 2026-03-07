Орбан запустив в країну агентів РФ: хоче зірвати вибори в Угорщині, - Петер Мадяр

Лідер опозиції з партії "Тиса" вимагає розслідування та депортації агентів російського ГРУ.

Петер Мадяр, який є головним конкурентом поки що чинному прем'єру Віктору Орбану на парламентських виборах в Угорщині, заявив про прибуття агентів РФ до Будапешта. Лідер опозиції напряму звинуватив Орбана в тому, що той за допомогою Москви хоче зірвати виборчий процес, запланований на 12 квітня 2026 року. Відповідну заяву Мадяр на своїй сторінці у Facebook, вимагаючи втручання органів нацбезпеки.

"За інформацією з кількох місць, фахівці російської військової розвідки (ГРУ) вже прибули до Будапешту з метою та місією вплинути на результат угорських виборів. Те саме робили раніше в Молдові. Цілком безпрецедентно, що влада, яка ось-ось впаде, хоче вплинути на угорські вибори зовнішнім втручанням", - написав політик.

Опозиціонер вимагає скликати Комітет національної безпеки, щоб отримати повний звіт про діяльність росіян. Політик підозрює, що уряд ігнорує попередження від західних союзників.

"Закликаю Віктора Орбана вигнати російських таємних слуг, які приїхали до Угорщини під прикриттям дипломатичного статусу", - заявив Мадяр.

Лідер партії "Тиса" наголосив на важливості суверенітету та безпеки країни від будь-якої загрози "чи то від Путіна, чи то від Зеленського". Мадяр провів і історичні паралелі нагадавши, що: "цього року Угорщина святкує сімдесяту річницю 1956 року (антирадянське повстання, - ред.). Угорці не будуть просто дивитись, що Віктор Орбан кличе росіян на нас".

Вибори в Угорщині: які останні новини

Згідно з аналізом експерта, існує ризик провокацій РФ та Орбана під час майбутніх виборів в Угорщині. Не виключено, що буде інсценування вибухів з подальшим звинуваченням України.

Журналістське розслідування свідчить про те, що російська влада має намір втрутитися у вибори в Угорщині у квітні 2026 року з метою підтримки Віктора Орбана. Для цього Кремлем було доручено групі політичних технологів провести відповідну роботу.

