Дві країни ведуть переговори про купівлю українських дронів для перехоплення 'Шахедів', - Reuters

Перехоплювачі розглядаються західними арміями як економічно вигідний спосіб протидії "Шахедам".

Українські виробники дешевих безпілотників-перехоплювачів, призначених для знищення ворожих дронів, заявили про наявність можливостей для експорту у великих обсягах до країн Близького Сходу.

Як пише Reuters, Україна сподівається, що криза на Близькому Сході підвищить її вплив на союзників, показавши їм, що досвід, накопичений за роки війни з Росією, може виявитися безцінним для безпеки партнерів.

Що може запропонувати Україна

З огляду на дорожнечу і дефіцит ракет, перехоплювачі розглядаються західними арміями як ефективний і економічно вигідний спосіб протидії атакам відносно недорогих безпілотників.

Видання зазначило, що США та їхні союзники на Близькому Сході оперативно звернулися до України за допомогою в постачанні таких перехоплювачів. І Україна вже погодилася допомогти.

Джерело Reuters, ознайомлене з ситуацією, повідомило, що США і Катар ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів.

Видання зазначило, що, наприклад, компанія SkyFall, яка є великим виробником безпілотників, включаючи перехоплювачі, заявила, що її виробничі потужності перевищили запити України, і вона готова до експорту.

Компанія SkyFall заявила, що її перехоплювач P1-SUN збив понад 1500 безпілотників "Шахед" і 1000 інших дронів з моменту початку експлуатації 4 місяці тому.

"Ми отримали запити і пропозиції від наших (союзників) і країн Близького Сходу", - сказав представник компанії на умовах анонімності.

Він зазначив, що компанія готова надати будь-яку необхідну допомогу, якщо на це буде дозвіл від української влади, і якщо поставки не вплинуть на обороноздатність самої України

Компанія підрахувала, що може виробляти до 50 тис. безпілотників-перехоплювачів на місяць і експортувати 5-10 тис., не обмежуючи потреб України.

Чому українські дрони-перехоплювачі вигідні

Більшість українських безпілотників-перехоплювачів коштують кілька тисяч доларів або менше. Для порівняння, ракети PAC-3, що використовуються системою ППО Patriot, можуть коштувати $4 млн кожна і використовуються для збивання ворожих ракет.

Вартість безпілотників Shahed-136, розроблених Іраном і тепер вироблених в Росії, оцінюється від $50 тис. до $100 тис. за штуку.

Компанія SkyFall позиціонує P1-SUN як дуже економічний варіант. Залежно від характеристик моделі, вона стягує з українських військових близько 1000 доларів за безпілотник.

"Якщо ми говоримо про експорт і... допомогу партнерам, то ціна, швидше за все, буде вищою", - припустив представник компанії і додав, що це все одно буде найдешевший варіант.

У чому проблема

Видання вказало, що однією з найбільших перешкод для використання українських безпілотників-перехоплювачів у Перській затоці є пілоти, а не самі безпілотники. Україна - єдина країна, екіпажі дронів якої вміють використовувати ці системи в бойових умовах.

Компанія SkyFall проводить тритижневий курс для нових пілотів, і компанія заявила, що готова направити інструкторів за кордон, якщо уряд України дозволить їй продавати дрони іншим країнам.

"Також компанія повідомила, що розробила можливості дистанційного керування своїми дронами, а це означає, що дрони потенційно можуть керуватися в Перській затоці з екрану в Україні", - написало видання.

5 березня повідомлялося, що США планують придбати українськідрони-перехоплювачі для протидії "Шахедам".

На початку тижня президент України Володимир Зеленський заявляв, що він контактував з владою Катару та ОАЕ з приводу використання українських технологій протидії безпілотникам.

