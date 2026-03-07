Трамп відповів, чому насправді й досі немає угоди про закінчення війни в Україні

Президент США сказав, що бере участь у переговорному процесі лише заради того, щоб зробити послугу Європі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія вже неодноразово були близькі до укладення мирної угоди, але щоразу одна зі сторін відступала. Про це він сказав, виступаючи перед лідерами Південної Америки.

Крім того, як заявив очільник Білого дому, проблема у тому, що між Україною і Росією панує величезна ненависть.

"Знаєте, Україна і Росія... Можна було б подумати, що між ними є якась дружба, але насправді між ними панує величезна ненависть. Їм дуже важко досягти згоди. Дуже, дуже важко. Подивимося, що буде далі", - висловився Трамп.

Також він заявив, що бере участь у переговорному процесі лише заради того, щоб зробити послугу Європі, а на США війна в Україні "не дуже впливає".

"Насправді ми не програємо. Прогають вони. На нас це не дуже впливає, тому що нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі. На все життя", - додав президент США.

Інші заяви адміністрації США про закінчення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно представник США Стів Віткофф анонсував "додатковий прогрес" у мирних переговорах уже в найближчі тижні. Також він нагадав, що цього тижня Україна й Росія здійснили черговий обмін полоненими, який став можливим "завдяки тривалим та детальним мирним переговорам за вказівкою президента Дональда Трампа".

Трамп перед тим заявляв, що президент України Володимир Зеленський є перешкодою для укладення мирної угоди. "Зеленському потрібно зібратися й укласти угоду", - сказав він в інтерв'ю Politico і наголосив, що російський диктатор Володимир Путін "готовий вести переговори про завершення війни".

