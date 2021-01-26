Власник і директор авіакомпанії-банкрута "Південні авіалінії" Юрій Молод продовжує порушувати міжнародні санкції, організовує, фінансує і контролює технічне обслуговування і ремонт в Україні літаків і двигунів суданської авіакомпанії "Green Flag".

Про це йдеться в розслідуванні журналістів, які вивчали катастрофу рейсу Одеса-Донецьк в 2013 році, коли загинули п'ять футбольних уболівальників.

Повідомляється, що в авіаційному світі добре відомо, що літаки авіакомпанії "Green Flag" під управлінням громадян України давно використовуються спецслужбами і Міністерством оборони Республіки Судан в зонах військових конфліктів.

Зараз в Одесі знаходиться Суданський літак Ан - 74 ST-BDT, який прибув в Україну в грудні 2020 року. І немає ніяких відомостей, на підставах яких дозволів в Україну прибув цей суданський літак. Борт знаходиться в Одесі поза зоною митного та прикордонного контролю, на стоянці ДП "Одеський авіазавод" концерну "Укроборонпром".

"Молод примудрився перемістити на територію України не допущений до польотів літак, який нібито належить компанії "Wallpoint Overseas L. P.", віддати його на технічне обслуговування своєї української компанії "БСА Інжирінг" і в подальшому зробити кілька незаконних операцій з його перепродажем іншим компаніям. За фактом цих правовідносин на даний момент в правоохоронних органах порушено кілька кримінальних проваджень", - йдеться в публікації.

Також до грудня 2020 року всі суданські та ангольські літаки по лінії угруповання Молода прилітали в Україну за підробленими документами і без дозволів Держслужби експортного контролю України.

"Сотні документів і листів по темі показують, що Юрій Молод, порушуючи міжнародне та українське законодавство, також неодноразово організовував, фінансував і контролював технічне обслуговування в Україні військових літаків Ан-72 і ремонт двигунів, що належать Міністерству оборони Республіки Ангола, які ввозилися в Україну під виглядом цивільних за підробленими документами", – зазначено в розслідуванні.

До того ж технічне обслуговування цих літаків і здійснювалося контрольованою молодою українською компанією, яка не має допуску на виконання робіт на військових літаках такого типу. Пілотування літаків здійснювалося громадянами України, які не мають допуску до польотів на такому типі літаків.

"За цими подіями і фактами стоять злочинні дії, нехтування людським життям, жадібність і відчуття абсолютної безкарності. Уміння Молода домовлятися зі злочинними опонентами проявилося, як відзначають знаючі люди, ще в "лихі" 90-ті. Правда, частина цих знаючих людей зараз охоче співпрацює зі слідством в надії викрутитися з сумнівних угод Молода того періоду", - зазначено в розслідуванні.

Відзначається, що Молод у своїй діяльності використовує мережу підконтрольних йому компаній (як українських, так і офшорних), пропонуючи співпрацю самим "нерукопожатним режимам".

"Життя все розставляє по своїх місцях. Петля відповідальності, яка сьогодні все тугіше затягується навколо Юрія Молода і його подільників, вже викликає у нього панічні страхи. Але відповідати доведеться обов'язково", - підкреслено в розслідуванні.

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Автор: УНІАН