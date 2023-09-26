Така "кухня на рельсах" може автономно працювати 5-7 днів і готувати повноцінні страви.

"Укрзалізниця" створила перший у світі автономний поїзд-кухню, який дозволить готувати великі обсяги їжі та обігрівати громадян у прифронтових територіях навіть під час відсутності світла.

Як повідомляє прес-служба компанії, Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя.

Зазначається, що поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом:

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- генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);

- вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;

- вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;

- вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;

- вагон для персоналу поїзда з душем та пральною машиною;

- багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

"Food Train може автономно працювати 5-7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача", - йдеться у повідомленні.

Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета.

"Укрзаліниця" під час війни

"Укрзалізниця" змінює механізм покупок певних квитків.Українська залізниця продовжує цифровізацію своїх послуг.

26 вересня 2023 року через ворожі обстріли було обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном. До місць призначення пасажирів доставлятимуть автобусами.

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