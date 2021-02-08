Південнокорейські Hyundai та Kia заявили, що не ведуть переговори з Apple про розробку безпілотного електрокара Apple Car.

Корейські автовиробники Hyundai Motor і Kia Motors (дочірня компанія Hyundai) заявили, що не ведуть переговорів з Apple про розробку автономного електрокара.

Про це повідомляє CNBC.

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На тлі цієї заяви акції Hyundai Motor впали на 4,41%, а акції Kia Motors — приблизно на 12%. Акції інших дочірніх компаній Hyundai, включаючи Hyundai Wia, Hyundai Mobis і Hyundai Glovis, також різко подешевшали.

У Hyundai Motor заявили, що отримують запити від декількох компаній про співпрацю у спільній розробці автономних електромобілів, проте поки переговори знаходяться на ранній стадії.

"Hyundai Motor не веде переговори з Apple про розробку автономних транспортних засобів", - заявили в корейській компанії.

У Kia Motors, яка є другим за величиною виробником автомобілів в Південній Кореї після Hyundai, зробили аналогічну заяву. Компанія заявила, що розглядає перспективи співпраці з "кількома зарубіжними компаніями" щодо безпілотних електрокарыв, але "нічого поки не вирішено". У компанії підкреслили, що не ведуть переговори з Apple.

Apple і створення автомобіля

Apple працює над створенням автомобіля з 2014 року в рамках проекту Titan. У якийсь момент Apple вирішила зосередитися тільки на програмному забезпеченні та переглянула свої цілі. У 2018 році ветеран Apple Дуг Філд, який працював у Tesla, повернувся та очолив проект. У 2019-му він звільнив 190 осіб.

Відтоді Apple помітно просунулася вперед і тепер націлена на створення пасажирського автомобіля.

У грудні 2020 року стало відомо про те, що Apple розраховує представити власний безпілотний автомобіль у 2024 році.

4 лютого 2021 року стало відомо про те, що корпорація Apple створює автомобіль на платформі E-GMP від Hyundai. Заснований на E-GMP електрокар може розігнатися до 100 кілометрів на годину менш ніж за 3,5 секунди, максимальна швидкість автомобіля становить близько 260 кілометрів на годину (160 миль на годину).

5 лютого 2021 року з'явилася інформація про те, що Apple близька до укладення контракту з групою компаній Hyundai-Kia з виробництва автономного електрокара.

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Автор: УНІАН