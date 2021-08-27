Серед організаторів оборудки – громадянин РФ.

Служба безпеки України викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ "Укрзалізниця": ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.

Як повідомляє прес-служба СБУ, серед організаторів оборудки – громадянин РФ.

За попередніми висновками експертів, продукція не відповідає технічним умовам експлуатації і могла призвести до пошкодження контактної мережі "Укрзалізниці", вартість якої становить понад 3 млрд грн.

При цьому, для одержання "прибутку", учасники схеми штучно завищували вартість товару у 10 разів. Ділки робили це під виглядом закупівлі запчастин, вироблених з "інноваційного матеріалу".

Читайте такожУряд обрав переможця конкурсу на посаду керівника "Укравтодору"Встановлено, що громадянин РФ спільно з високопосадовцями держпідприємства налагодили корупційний механізм придбання запчастин для рухомого складу. Закупівлю товару вони здійснювали через підконтрольну росіянину комерційну структуру у Києві.

Наразі у межах кримінального провадження на виявлену продукцію накладено арешт.

Нагадаємо, що пасажирськими перевезеннями "Укрзалізниці" управлятиме один з найбільших залізничних операторів Європи німецька компанія Deutsche Bahn Engineering & Consulting.

Автор: Лідія Селезньова