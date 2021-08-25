"Укрзалізниця" та Deutsche Bahn уклали договір щодо консалтингу у сфері пасажирських перевезень.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" та один з найбільших залізничних операторів Європи німецька компанія Deutsche Bahn Engineering & Consulting уклали договір щодо консалтингу у сфері пасажирських перевезень.

Як повідомляє прес-служба УЗ, договір передбачає налагодження планування та розвитку пасажирських залізничних перевезень, оптимізацію закупівель та оновлення рухомого складу, також німецька компанія допоможе "Укрзалізниці" відділити пасажирські перевезення від вантажних і забезпечити ефективне управління.

"Консалтинг є першим етапом співпраці, який буде втілено до кінця 2021 року. За його успішного впровадження на другому етапі "Укрзалізниця" залучить команду менеджерів з Deutsche Bahn для безпосереднього управління пасажирськими перевезеннями вже у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

За словами в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, в рамках операційного управління пасажирськими перевезеннями в Україні Deutsche Bahn має розробити дорожню карту для впровадження перевезень пасажирів у далекому і приміському сполученнях на найближчі п’ять років та модель фінансування пасажирських перевезень.

Читайте такожШтраф на кілька тисяч доларів: за що платитимуть водії мотоциклів, мопедів та скутерівКрім того, експерти Deutsche Bahn мають визначити обсяги перевезень та орієнтовну потребу "Укрзалізниці" у капітальних інвестиціях на оновлення рухомого складу для використання в моделі суспільно важливих перевезень (PSO), а також оцінять перспективи закупівлі та виробництва пасажирського рухомого складу — регіональних електропоїздів, дизель-поїздів, вагонів для нічних поїздів — та можливості виробництва такого рухомого складу в рамках міжнародної кооперації за участю українського виробника.

Як повідомлялося раніше, у серпні 2021 року Укрзалізниця та DB Engineering & Consulting розпочали співпрацю щодо розробки нової стратегії енергоефективності компанії.

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Автор: Катерина Гірник