Під час затримання у зловмисників виявлено "вантаж" із запчастинами до ударного гелікоптера Мі-24.

У Харківській області в декількох метрах від державного кордону правоохоронці затримали контрабандистів, які намагалися переправити в РФ комплектуючі для штурмової авіації.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зазнається, що під час затримання у зловмисників виявлено "вантаж" із запчастинами до ударного гелікоптера Мі-24.

Вилучені матеріали направлено на експертизу.

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Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних осіб.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору контрабандного каналу та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Інна Андаліцька