Кабмін обрав нового голову "Укравтодору" - депутат

Переможець конкурсу на посаду глави відомства Андрій Івко раніше займав високу посаду в "Укравтодорі".

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні за результатами конкурсу обрав нового керівника Державного агентства автомобільний шлях ("Укравтодор"). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. Читайте також"Велике будівництво": на Вінниччині цьогоріч відремонтують 116 км "дороги президентів" "Івко Андрій Володимирович визначений переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг", – написав Гончаренко. До цього Івко обіймав посаду директора департаменту розвитку доріг "Укравтодору". Призначення Кубракова Верховна Рада 20 травня призначила голову "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури. Тимчасовим керівником "Укравтодору" був призначений Євген Кузькін. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Ганна Нагорна

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