Згідно з пояснювальною запискою, ратифікація цієї Угоди дозволить забезпечити утримання прикордонних інфраструктурних об'єктів у належному транспортно-експлуатаційному стані.

Кабінет Міністрів України підтримав проект закону "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об'єктів на українсько-польському державному кордоні" та підтримав прийняття розпорядження уряду про подання цього документа на ратифікацію Верховною Радою.

Потрібне рішення уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

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Згідно з пояснювальною запискою, ратифікація цієї Угоди дозволить забезпечити утримання прикордонних інфраструктурних об'єктів у належному транспортно-експлуатаційному стані.

Хронологія подій

Угоду між Україною та Польщею було підписано 22 червня 2018 року.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна і Польща працюють над збільшенням як пунктів пропуску на кордоні, так і над пропускною спроможністю чинних пунктів.

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Автор: Павло Степанець