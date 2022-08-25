Метро в режимі укриття працює цілодобово.

Громадський транспорт відсьогодні повертається до звичного графіка: метро працюватиме до 22:00, а наземний транспорт – до 22:30.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Звертаємо увагу, що станції метрополітену зачиняються після відправлення останнього поїзда", - зазначили в КМДА й нагадали, де шукати графік руху поїздів метро.

При цьому, метро в режимі укриття працює цілодобово. У комендантську годину (з 23:00 до 5:00) під час повітряної тривоги прохід на станції наступний:

при вході в метрополітен як укриття обов'язково мати документ-посвідчення особи;

прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;

уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

Київські чиночники нагадали, що під час повітряної тривоги припиняється рух наземного громадського транспорту, а також рух наземними ділянками метрополітену.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні транспортної комісії Київради розглянули та підтримали петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

Зазначимо, що автор петиції Олександр Гречко під час своєї доповіді на засіданні виявив, що жоден із присутніх, окрім нього, не приїхав туди громадським транспортом.

Комісія петицію підтримала і передала на розгляд міському голові Віталію Кличку. Тепер рішення за Радою оборони Києва, куди, крім мера, входять також його заступники, очільники райдержадміністрацій, керівники столичних управлінь СБУ, прокуратури, рятувальники та поліція.

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