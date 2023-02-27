Вихід західних автовиробників і втеча людей з країни призвели до різкого обвалу російського авторинку.

На тлі наростаючого погіршення ситуації в економіці Росії зафіксовано скорочення кількості автомобілів в найбагатших її регіонах – вперше в новітній історії. Про це пише видання "Коммерсантъ".

Як показують офіційні дані, в цілому по країні темпи приросту особистого автотранспорту знизилися в три-чотири рази в порівнянні з показниками минулих років. Але в Москві, Московській і Саратовській областях, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї і ще ряді регіонів вперше за багато років фіксується скорочення кількості автомобілів.

Так, в Москві за рік легковий автопарк скоротився на 16,6 тисяч одиниць, в Підмосков'ї – на 11,1 тисяч, в Санкт-Петербурзі — на 11 тисяч, в Саратовській області — на 7,9 тисяч.

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Опитані експерти пояснюють незвичайну статистику загальним падінням продажів на автомобільному ринку і від'їздом великої кількості росіян з країни в минулому році. Причому найзначніша еміграція була якраз з багатих регіонів.

Ситуація в російській економіці-останні новини

У річницю російського вторгнення в Україну національна валюта країни-агресора показала рекордне падіння за останні місяці. У п'ятницю, 24 лютого, рубль просів до позначки в 75,6 за долар, що є найгіршим показником з квітня 2022 року.

За підрахунками Bloomberg, через санкції за вторгнення в Україну російська економіка втратить 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року порівняно з довоєнною траєкторією. Це еквівалентно річному ВВП Угорщини чи Кувейту.

США ввели заборону на поставки в Росію і Білорусь дорогих смартфонів і побутової техніки. Ймовірно, Вашингтон явно незадоволений тим, що росіяни переробляють імпортні пилососи в крилаті ракети.

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