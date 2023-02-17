За даними Нацбанку Грузії, майже половина грошових переказів, що надходили в країну протягом року, надходили з Росії.

Від початку російського вторгнення в Україну і до кінця 2022 року, побоюючись санкцій, росіяни відкрили в Грузії майже 110 тисяч банківських рахунків.

Як повідомляє видання "Новини-Грузія", статистика охоплює період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року. За цей час в Грузії були відкриті 109 949 рахунків фізособами з країни-агресора, і ще шість - юридичними особами.

Як йдеться в матеріалі, за даними Нацбанку Грузії, майже половина грошових переказів, що надходили в країну протягом року, надходили з Росії. Обсяги зросли в рази з березня 2022 року і досягли піку в травні, коли суми, порівняно з місяцями перед нападом на Україну, зросли в більш ніж 10 разів.

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Грошові перекази з Росії значно зросли після початку першої хвилі російських мігрантів. До березня минулого року з Росії до Грузії переводилося до 30 мільйонів доларів, але вже в травні показник виріс більш ніж в десять разів, склавши майже 314 мільйонів.

Другий сплеск грошових переказів почався після оголошення в Росії мобілізації і масового приїзду до Грузії нової хвилі росіян.

За рік на карти Грузії російські позаштатні співробітники перевели близько $1 337 579 - це на 5325% більше, ніж у 2021-му. На другому місці за популярністю переказів Казахстан, потім Вірменія.

За даними Нацбанку Грузії, всього протягом 2022 року Грузія отримала 4,37 мільярда грошових переказів, майже половина з яких надійшла з Росії.

У жовтні 2022 року росіяни відкрили 27 784 рахунки, у листопаді - 15 994, у грудні - 10778. Найменше рахунків росіяни реєстрували в серпні - трохи більше 6409.

За 2022 рік російські фрілансери вивели на закордонні рахунки в 6,8 разів більше коштів, ніж за 2021 рік.

10-й пакет санкцій

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС ввів проти країни-агресора дев'ять пакетів санкцій.

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Робота над десятим пакетом ведеться давно. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вони також мають намір ввести санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Росію у війні.

Деякі країни ЄС вже просили ввести нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в області ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ.

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