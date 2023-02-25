Вашингтон явно незадоволений, що росіяни переробляють імпортні пилососи в крилаті ракети.

Міністерство торгівлі США заборонило поставки дорогої електроніки в Росію та Білорусь. Йдеться про смартфони, холодильники, пилососи та іншу побутову техніку.

Як повідомляє офіційний сайт Федерального реєстру США, в цілому нові обмеження зачіпають 276 кодів товарної номенклатури, віднесеної в розряд предметів розкоші. Тепер без спеціальної ліцензії від уряду США американським компаніям заборонено поставляти в РФ і Білорусь:

смартфони дорожчі за 300 доларів,

кондиціонери дорожчі за 750 доларів,

холодильники дорожчі за 750 доларів,

електронні ваги дорожчі за 300 доларів,

пилососи з вбудованим електродвигуном дорожчі за 100 доларів,

настінні вентилятори,

посудомийні машини,

побутові мікрохвильові печі,

побутові кавомашини,

електричні тостери,

звукозаписне і звуковідтворювальне обладнання тощо.

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"Міністерство торгівлі робить ці дії для підвищення ефективності своїх заходів контролю в обох країнах і для їх кращого узгодження з тими, які здійснюють союзники і партнери США", — йдеться в заяві відомства.

Нові обмеження вступили в силу з 24 лютого.

Санкції проти Росії

У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну країни Заходу ввели проти агресора кілька масштабних пакетів санкцій. В першу чергу під заборону потрапили поставки військових технологій і комплектуючих для зброї.

Втративши доступ до військових технологій, Росія почала використовувати деталі від звичайної побутової техніки в якості комплектуючих при виробництві зброї. Імпортні холодильники і пральні машини в Росії почали "переробляти" в крилаті ракети.

Нова хвиля західних санкцій була приурочена до річниці російського вторгнення в Україну. Так, у новому санкційному пакеті Євросоюз вдарив по російських банках і ще ряду юридичних і фізичних осіб.

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