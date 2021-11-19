У Києві з січня 2022 року планують підвищити тариф на проїзд у громадському транспорті.

Подорожчання вартості проїзду в Києві до 20 гривень призведе до зростання цін в інших галузях.

Такий прогноз озвучив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, повідомляє Forbes.ua.

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На думку експерта, у разі підвищення вартості проїзду в міському транспорті, кияни зіткнуться з подорожчанням вартості ряду інших послуг.

"Очевидні наслідки - зростання тарифів приватних перевізників, підвищення вартості послуг таксі", - зазначив експерт.

На думку Ніколайчука життя звичайних громадян стане дорожчим.

"Це може призвести до того, що вони зажадають від роботодавців більш істотного підвищення зарплат, що, своєю чергою, впливає на собівартість", - зазначив експерт.

Підвищення вартості проїзду в Києві:

У Києві з січня 2022 року планують підвищити тариф на проїзд у громадському транспорті.

Одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної карти "Муніципальна карта "Картка киянина" вартість поїздки складе 12 грн. Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки в комунальному транспорті складе від 15 до 20 грн-15 грн при покупці 50 поїздок, 20 грн – при покупці 1-9 поїздок.

Також залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками.

Дізнавшись про такі плани КМДА, столичні маршрутники теж заявили, що підвищать вартість проїзду.

17 листопада в державній регуляторній службі України відреагували на плани столичної влади істотно підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті та нагадали, що перед цим КМДА повинна отримати позицію цього відомства.

Автор: Олена Коваленко