Користувач може створити до десяти QR-квитків із поїздок на день.

У міський застосунок "Київ Цифровий" додали можливість перетворювати поїздки з транспортної карти на QR-квитки. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що для того, аби створити QR-квиток з поїздки, потрібно вибрати транспортну карту в застосунку та натиснути "Створити QR-квиток".

Далі квиток з поїздки з'явиться в загальному списку QR-квитків.

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"Створений квиток буде дійсним до опівночі. Якщо не скористатися ним, квиток зникне, а поїздка повернеться на транспортну карту. Кожен користувач може створити до десяти QR-квитків із поїздок на день", - розповіли у КМДА.

Робота київського метро: деталі

21 лютого київська влада повідомила, що через технічні причини тимчасово призупинено продаж паперових QR-квитків на станціях столичного метрополітену. Через кілька годин продаж паперових QR-квитків було відновлено на всіх станціях столичного метрополітену.

2 січня у метро Києва спостерігався колапс, там на низці станцій працювали не всі турнікети. Як пояснили у КМДА, все - через перепади напруги після нічних обстрілів РФ.

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