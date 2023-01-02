У понеділок, 2 січня, у метро Києва спостерігається колапс, там на низці станцій працюють не всі турнікети. Як пояснили у КМДА, все - через перепади напруги після нічних обстрілів РФ. Саме через них стався технічний збій у роботі автоматики.
Також київська влада перерахувала станції метро, які працюють у звичайному режимі:
- "Героїв Дніпра"
- "Почайна"
- "Тараса Шевченка"
- "Контрактова площа"
- "Сирець"
- "Палац Спорту"
- "Кловська"
- "Дружби народів"
- "Видубичі"
- "Славутич"
- "Осокорки"
- "Позняки"
- "Харківська".
Про повне відновлення роботи турнікетів у столичній підземці пообіцяли повідомити додатково.
Атаки РФ на Київ та робота метро
Після ракетних атак Росії стаються збої й у роботі метро через перепади напруги. Крім того, можуть взагалі зупиняти роботу підземки та використовувати її станції як укриття.
А 1 січня 2023 року у Києві рух поїздів "червоною" лінією метро було обмежено через виявлені на коліях уламки ракети. Пізніше стало відомо, що вибухотехніки вилучили уламок ракети. Колії та контактна мережа ушкоджень не зазнали.