Причина технічного збою в системі роботи турнікетів метро - перепади напруги.

У понеділок, 2 січня, у метро Києва спостерігається колапс, там на низці станцій працюють не всі турнікети. Як пояснили у КМДА, все - через перепади напруги після нічних обстрілів РФ. Саме через них стався технічний збій у роботі автоматики.

Також київська влада перерахувала станції метро, які працюють у звичайному режимі:

"Героїв Дніпра"

"Почайна"

"Тараса Шевченка"

"Контрактова площа"

"Сирець"

"Палац Спорту"

"Кловська"

"Дружби народів"

"Видубичі"

"Славутич"

"Осокорки"

"Позняки"

"Харківська".

Про повне відновлення роботи турнікетів у столичній підземці пообіцяли повідомити додатково.

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Атаки РФ на Київ та робота метро

Після ракетних атак Росії стаються збої й у роботі метро через перепади напруги. Крім того, можуть взагалі зупиняти роботу підземки та використовувати її станції як укриття.

А 1 січня 2023 року у Києві рух поїздів "червоною" лінією метро було обмежено через виявлені на коліях уламки ракети. Пізніше стало відомо, що вибухотехніки вилучили уламок ракети. Колії та контактна мережа ушкоджень не зазнали.

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