За його словами, цього року авіаційна галузь критично просіла.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій прогнозує відновлення у 2021 році української авіаційної галузі до 50% показників 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз він зробив в ході прес-конференції в Києві.

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"Наступний рік ми плануємо, що авіація відновиться в порівнянні з 2019 роком до половини, 50% показників", - сказав він.

Також Криклій зазначив, що цього року авіаційна галузь критично просіла.

"Що стосується саме авіації, то ми завершуємо цей рік показником орієнтовно 28%, якщо порівнювати з 2019 роком", - сказав він.

Показники цього року

Пасажиропотік через українські аеропорти в січні-жовтні 2020 року скоротився в порівнянні з аналогічним показником 2019 року на 63,1% – до 7,657 млн осіб.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік. Державний бюджет України на 2021 рік передбачає виділення 89 млрд грн на програму «велике будівництво», 4,5 млрд грн – на розвиток "Укрзалізниці" і 2,4 млрд грн – на розвиток аеропортів.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

17 грудня 2020 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про те, що бюджет на 2021 рік передбачає фінансування розвитку аеропортів у Дніпрі, Вінниці, Рівному та Херсоні.

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Автор: Павло Степанець