Українці виклали від початку 2024 року на нові машини 15,8 млрд грн.

З початку 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн.

Як повідомляє "Укравтопром", близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок. Зазначається, що найбільше грошей українці витратили на машини виробника Toyota - 2,7 млрд грн.

Другим результатом стали легковики марки Volkswagen, за які було сплачено понад 1,4 млрд грн. На третьому місці BMW - 1,3 млрд грн. Mercedes-Benz зібрав понад 1 млрд грн та посів четверте місце.

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Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу французька марка Renault із показником в близько 973 млн грн.

Український ринок авто - останні новини

У лютому український автопарк поповнили майже 4 тис. електромобілів, що в понад 2 рази більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Також у лютому було зареєстровано понад 3,3 тис. вживаних легковиків з США. Середній вік таких авто з пробігом тоді перевищував шість років.

У минулому місяці автопарк України було поповнено на понад 1,3 тис. авто з дизельними двигунами. Це є на 71% більше, ніж торік.

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