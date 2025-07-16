До вартості квитків застосовуються коефіцієнти, залежно від сезону.

Згідно з чинним законодавством, ціна квитків "Укрзалізниці" варіюється залежно від сезону, дня тижня, типу поїзда та класу вагона. Відповідні правила прописані у наказі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з документом, протягом року до вартості квитків застосовуються коефіцієнти, які можуть підвищувати, або, навпаки, знижувати ціну. Наприклад, у новорічний період (25-31 грудня) квитки найдорожчі, оскільки застосовується коефіцієнт 1,1. Тоді як наприкінці січня (21-31 січня) - найдешевші з коефіцієнтом 0,85.

Тобто, якщо базова вартість квитка становить 1000 грн, то у найдорожчий період ціна зросте до 1100 грн, а у найдешевший - знизиться до 850 грн.

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Також на ціну квитка буде впливати день тижня, у який пасажир розпочинає подорож.

Коефіцієнти регулювання вартості проїзду по днях тижня:

вівторок і середа - найдешевші дні (коефіцієнт 0,9);

пʼятниця і неділя - найдорожчі (1,1);

понеділок, четвер і субота - стандартна ціна (1,0).

При цьому для поїздів "Інтерсіті+" діють окремі коефіцієнти:

понеділок, вівторок та середа - звичайна ціна (1,0);

четвер і субота - дешевше (0,9);

пʼятниця і неділя - дорожче (1,1).

Крім того, якщо одразу купити квитки на поїзд "Інтерсіті+" в обидва боки (туди й назад) надається знижка 10% від вартості квитка.

"Укрзалізниця" - останні новини

8 липня УЗ завершила модернізацію і представила перший безбарʼєрний вагон, який було повністю адаптовано для групових подорожей пасажирів на колісних кріслах.

З 11 липня українська залізниця призначила новий регіональний поїзд №826/825 Львів-Тернопіль-Хмельницький. Він курсуватиме щоденно, крім вівторка.

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