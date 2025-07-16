Згідно з чинним законодавством, ціна квитків "Укрзалізниці" варіюється залежно від сезону, дня тижня, типу поїзда та класу вагона. Відповідні правила прописані у наказі Міністерства інфраструктури України.
Згідно з документом, протягом року до вартості квитків застосовуються коефіцієнти, які можуть підвищувати, або, навпаки, знижувати ціну. Наприклад, у новорічний період (25-31 грудня) квитки найдорожчі, оскільки застосовується коефіцієнт 1,1. Тоді як наприкінці січня (21-31 січня) - найдешевші з коефіцієнтом 0,85.
Тобто, якщо базова вартість квитка становить 1000 грн, то у найдорожчий період ціна зросте до 1100 грн, а у найдешевший - знизиться до 850 грн.
Також на ціну квитка буде впливати день тижня, у який пасажир розпочинає подорож.
Коефіцієнти регулювання вартості проїзду по днях тижня:
- вівторок і середа - найдешевші дні (коефіцієнт 0,9);
- пʼятниця і неділя - найдорожчі (1,1);
- понеділок, четвер і субота - стандартна ціна (1,0).
При цьому для поїздів "Інтерсіті+" діють окремі коефіцієнти:
- понеділок, вівторок та середа - звичайна ціна (1,0);
- четвер і субота - дешевше (0,9);
- пʼятниця і неділя - дорожче (1,1).
Крім того, якщо одразу купити квитки на поїзд "Інтерсіті+" в обидва боки (туди й назад) надається знижка 10% від вартості квитка.
"Укрзалізниця" - останні новини
8 липня УЗ завершила модернізацію і представила перший безбарʼєрний вагон, який було повністю адаптовано для групових подорожей пасажирів на колісних кріслах.
З 11 липня українська залізниця призначила новий регіональний поїзд №826/825 Львів-Тернопіль-Хмельницький. Він курсуватиме щоденно, крім вівторка.