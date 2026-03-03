Зеленський допустив відправку військових для допомоги Близькому Сходу, але є умова

Йдеться не лише про тренування військових, а й можливий обмін ракетами та досвідом протидії масованим ударам.

Україна готова ділитися досвідом захисту неба з країнами Близького Сходу, але лише за умови, якщо ці країни сприятимуть припиненню російської війни в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив президент Володимир Зеленський.

"Якщо лідерам Близького Сходу вдасться домовитися з Путіним про ceasefire (припинення вогню – УНІАН), а вони в хороших економічних відносинах, тоді ці хлопці, які сьогодні захищають наше небо, можуть поїхати і захистити або навчити ті суспільства, як захистити світ від іранських атак. Але якщо у нас летять ракети, то при всій повазі, ми тут будемо захищати нашу державу", – пояснив глава держави.

Президент додав, що зараз він веде розмови з лідерами держав цього регіону, які виходять на контакт або зацікавлені у співпраці. За його словами, для них питання захисту неба стало ключовим, адже подібних масованих атак раніше вони не переживали.

Відео дня

Зеленський також підкреслив, що Україна вже має моделі взаємної допомоги між західними союзниками. Наприклад, Україна має двосторонні оборонні домовленості з партнерами, які передбачають підтримку у разі загрози. Зокрема, Велика Британія надає Україні ракети та таким чином допомагає із системами ППО, а у відповідь Київ також готовий підтримати союзників у разі небезпеки.

Подібні підходи, за словами президента, можливі й у відносинах із країнами Близького Сходу. Він навів приклад систем протиповітряної оборони, які вже є у цих держав.

"У нас дефіцит, ракет PAC-3. Наприклад, якщо ми говоримо про зброю під час війни, з якою у нас дефіцит, то PAC-3, ракети, якщо вони нам їх дадуть, ми дамо їм перехоплювач. Це рівноцінний обмін. Безумовно, ми це зробимо. Якщо зараз команди будуть працювати, подивимось над результатом", – сказав Зеленський.

ППО на Близькому Сході

31 березня, після початку ізраїльської операції "Ревучий лев" та американської операції "Епічна лють" було завдано ударів по всьому Ірану. Тегеран у відповідь обстрілює ракетами та дронами країни, що підтримують американські війська.

Через ескалацію на Близькому Сході США та їхні союзники використовують значну кількість ракет для систем Patriot, щоб збивати іранські ракети та дрони.

За даними ЗМІ, за нинішніх темпів використання запасів ракет-перехоплювачів для Patriot у Катару вистачить на чотири дні. І Катар, і ОАЕ вже звернулися за допомогою до союзників з проханням у протидії атакам. Зокрема, атаки дронів, які стали більшою загрозою, ніж балістичні ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: