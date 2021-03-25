Карантинні правила проїзду в наземному громадському транспорті дещо послабили попри локдаун.

У Києві офіційно дозволили перевозити в громадському транспорту стоячих пасажирів. Відповідне рішення сьогодні ухвалила постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це ввечері повідомили у КП "Київпастранс".

"Відзавтра наземний громадський транспорт зможе перевозити більше пасажирів. Адже громадський транспорт перевозитиме не лише сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів - сумарно половину від загальної місткості транспортного засобу. Наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної пасажиромісткості", - наголошено в повідомленні.

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При цьому киянам та гостям міста нагадали, що карантинні обмеження в транспорті залишаються, хоч і стають менш суворими.

Водночас у Дежпродспоживслужбі столиці назвали громадський транспорт, зокрема маршрутки, одним з головних порушників карантину в Києві.

Локдаун у Києві: що було раніше

Київ з 23 березня перебуває в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

"Червона" зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах.

У Києві вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень. Зокрема-транспортні засоби мають бути заповнені лише на 50% місць.

У Держспоживслужбі заявили, що в Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину про перебування в салоні обмеженого числа пасажирів.

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Автор: Юрій Годован