На станціях ОККО і WOG автогаз виріс в ціні до 28,99 і 29,11 грн/л відповідно.

Середня ціна на скраплений газ за жовтень в мережах АЗС зросла на 8,2%, до 28,41 гривень за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Відзначається, що на станціях ОККО і WOG автогаз подорожчав на 2,08 грн/л і 2,25 грн/л, до 28,99 і 29,11 грн/л відповідно.

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Мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 26,25 грн/л (+1,8 грн/л до ціни на 3 жовтня). На станціях KLO і SOCAR автогаз подорожчав на 2,50 грн/л, до 28,54 і 28,98 грн/л відповідно.

Крім того, на 1,3-2,9 грн/л подорожчав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS, "Олас" та інших.

Війна в Україні та ситуація на АЗС:

Після початку повномасштабної війни РФ проти України влада знизила податковий тиск на паливну галузь, щоб розв'язати проблему з дефіцитом пального: у березні були скасовані акцизи, А ПДВ було зменшено з 20% до 7%.

За Травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Свого піка середня ціна на нього досягла в червні, злетівши до рівня 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяця ціна впала приблизно на 13 грн.

Станом на 2 серпня середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС знизилася на 24 копійки.

До середини серпня українські АЗС змінили цінник на автогаз.

21 вересня Верховна Рада прийняла закон про повернення акцизів на паливо. 28 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на паливо.

Згідно з документом, повертаються акцизи в розмірі: бензин – 100 євро за 1 000 літрів; дизель – 100 євро за 1 000 літрів; біопаливо – 100 євро за 1 000 літрів; газ-52 євро за 1 000 літрів.

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