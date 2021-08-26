ОККО і WOG знизили ціну на бензин А-95 на 1,14 грн/л.

Мережеві оператори України знизили ціни на бензин і дизельне паливо відповідно до нових розрахунків Міністерства економіки, завдяки чому середня ціна бензину А-95 знизилася на 24 копійки за літр - до 29,96 грн.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Повідомляється, що мережі ОККО і WOG знизили ціну на дизельне паливо на 53 копійки за літр, до 28,11 грн. Бензини А-92 та А-95 на станціях цих мереж подешевшали на 1-1,14 грн/л, до 29,99 грн і 30,53 грн.

Крім того, всі види палива подешевшали на 50 копійок за літр на станціях мережі "Фактор". Ціна дизеля в мережах Prime і Motto опустилася на 20 і 12 коп./л.

Таким чином, середня ціна по країні бензину А-92 знизилася на 21 копійку за літр і склала 29,09 грн, бензин А-95 подешевшав на 24 копійки за літр - до 29,96 грн, а дизельне паливо - на 11 копійок за літр, до 28,09 грн.

Гранична вартість:

26 серпня Міністерство економіки України знизило граничну вартість бензинів на 1,14 грн - до 25,53 грн за літр.

Разом з тим вартість дизельного палива знизилася на 53 копійки - до 21,11 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 30,53 грн за літр, дизпалива - 26,11 грн за літр.

Держрегулювання цін:

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

Автор: Ігор Орел