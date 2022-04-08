Одним з головним пріоритетів є запуск економіки усіх звільнених регіонів.

У ряді областей України розпочато роботу по відновленню постраждалої від воєнних дій інфраструктури.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Сьогодні – у робочій поїздці на Чернігівщини. Наразі тут обстежуються дороги, виділяється відповідна кількість техніки для прибирання. Уже завтра приступаємо до роботи на трасі М-01 Київ — Чернігів. Це критично важливий логістичний маршрут. Тримаємо контакт з головою Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом для організації прибирання міст та сіл області", – йдеться у повідомленні Кубракова в мережі Facebook.

Крім Чернігівщини, роботи тривають і у Київській області. Тут вже розчищено 29 км траси М-06 Київ — Чоп. Приведено до ладу і 16 км вулиць у місті Ірпінь. В області облаштовують тимчасові дороги поруч з тимчасовими переправами, які забезпечать сполучення міст-супутників зі столицею, проінформував Кубраков.

За словами міністра, також "продовжується прибирання одного з ключових у Сумській області маршрутів Н-12 Суми — Полтава. Зокрема, розчищено та укріплено під’їзд до тимчасового мосту. Найближчими днями стартує прибирання інших доріг області, а вже завтра розпочнемо допомагати місцевій владі у прибиранні міста Тростянець".

Кубраков зазначає, що його команда провела зустріч з бізнесом Сумщини, мета якої – пошук шляхів для швидкого відновлення роботи підприємств. Серед останніх мова йде передусім про Тростянецьку шоколадну фабрику — системоутворююче виробництво, яке забезпечує близько 1100 робочих місць в Україні.

"Ми підтримуємо контакт з керівництвом Mondelez (компанією-власником підприємства), і будемо робити все можливе зі свого боку для того, щоб фабрика працювала на повну потужність, створювала робочі місця і сплачувала податки. Зокрема, проговорюємо рішення для повноцінного відновлення логістики та розширення експортних можливостей", – зауважив Кубраков.

Одним з головним пріоритетів, додав він, є запуск економіки усіх звільнених регіонів.