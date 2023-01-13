Загарбники прискорили заходи щодо інтеграції окупованих територій України.

Росіяни пригрозили жителям окупованих територій конфіскацією автомобілів за відмову переходити на водійські посвідчення і автономери російського зразка. Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, окупаційні адміністрації прискорили темпи проведення заходів з інтеграції захоплених українських територій в російську адміністративно-правову систему.

Зокрема, автомобілістів примушують міняти водійські права на документи російського зразка. Аналогічно відбувається з автомобільними номерами.

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"Окупанти оголосили, що експлуатувати транспортні засоби, у тому числі й особисті, без виконання цих умов буде заборонено, а у разі порушення їх можуть вилучати", – розповіла Ганна Маляр.

Війна в Україні - останні новини

В даний час найважча ситуація на фронті склалася в місті Соледар, де вже багато днів йдуть безперервно жорстокі бої. Ворог безуспішно намагається прорвати лінію української оборони, але несе великі втрати.

12 січня президент зібрав на засідання Ставку Верховного Головнокомандувача. Обговорювалася ситуація на фронті, в тому числі в Соледарі.

На цьому тлі західні партнери України почали активно обговорювати питання передачі Україні сучасних танків. Першою на цей крок зважилася Польща.

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