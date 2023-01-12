На Ставці верховного головнокомандувача окрему увагу учасники приділили боям у Бахмуті й Соледарі.
"Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі", - повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
При цьому президент наголосив, що підрозділи, які боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно.
Зеленський також повідомив, що йшлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів.
Ситуація в Бахмуті і Соледарі: подробиці
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що жорстокі та найважчі бої тривають у районі Соледара на Бахмутському напрямку. За її інформацією, ворог намагається безуспішно прорвати українську оборону і захопити Соледар, проте несе великі втрати.
Українські сили ведуть запеклі бої за утримання Соледара, російські окупанти не змогли прорвати українську оборону і зайти в тил захисникам міста.
Офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець розповів, що вся еліта російської армії, яка намагалася захопити Бахмут, перекочувала під Соледар.