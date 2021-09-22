Зокрема, у чоловіка виявили медалі "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", які він отримав протягом 2014-2018 років.

На КПВВ "Каланчак" прикордонники затримали "ополченця Криму" з численними медалями від окупантів.

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, громадянина України затримали учора.

За даними ДПСУ, чоловік 1957 року народження прямував з тимчасово окупованого Криму на материкову частину України.

Під час огляду його речей прикордонники спільно з митниками виявили "завізовані" підписами президента РФ і представниками так званої влади Криму медалі "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", які він отримав протягом 2014-2018 років.

Читайте такожУ Херсонській області схопили бойовика, який допомагав РФ захопити КримКрім того, чоловік мав посвідчення учасника так званої кримської регіональної громадської організації "союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

"В ході перевірки прикордонники з’ясували, що громадянин брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань на території ТОТУ АР Крим, заворушеннях та нападах з метою захоплення підприємств, установ та державних організацій", - розповіли у ДПСУ.

Про факт виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", прикордонники повідомили правоохоронців та передали затриманого їм.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ відпрацювали застосування системи "Ураган" на кордоні з окупованим Кримом.

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Автор: Антоніна Доломанжи